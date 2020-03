Serie zum Coronavirus: «Wir trennen Pflege- und Büroteams strikt»

von Matthias Ackeret

Frau Schnyder, wie fest beeinträchtigt Corona Ihren persönlichen Alltag und wenn ja, wo?

Sehr stark. Ich habe drei schulpflichtige Kinder, die nun alle von zu Hause aus arbeiten. Mein mittlerer Sohn besucht zudem eine Sportschule. Sein Fussballtraining ist nun quasi in das Wohnzimmer verlegt. Nicht ganz einfach in einer Wohnung! Auch mein Mann macht zwischendurch Homeoffice, was sonst selten vorkommt. Normalerweise essen bei uns am Mittag alle auswärts, jetzt ist das anders. Wir brauchen also fast doppelt so viele Lebensmittel und ständig muss einer kochen. Das ist streng. Schön ist jedoch, dass wir viel intensiver zusammen sind – es ist fast nochmals so, wie es war, als die Kinder noch klein waren. Und das geniesse ich auch.



Welche Auswirkungen hat der Virus auf Ihre berufliche Tätigkeit?

Grosse. Als Spitex sind wir nun besonders gefordert. Wir mussten viele Abläufe überdenken und einiges anders organisieren, um die Gesundheit der Klientinnen und Klienten wie auch die der Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen. Wir arbeiten neu in verschiedenen Teams und Schichten, so dass wir den Betrieb auch bei vielen Krankheitsfällen möglichst aufrecht erhalten können.



Welche Massnahmen haben Sie in dieser schwierigen Situation getroffen?

Wir trennen strikt zwischen dem Pflegeteam, das draussen bei den Klientinnen und Klienten arbeitet und dem Büroteam. Das Büroteam wiederum arbeitet in verschiedenen Schichten, so dass pro Zimmer immer nur eine Mitarbeitende da ist. Bei Schichtwechsel geht die erste Crew ins Homeoffice und die zweite kommt aus dem Homeoffice ins Büro. Durch diese Trennung hoffen wir, dass, falls es zu Krankheitsfällen kommt, nicht das ganze Team betroffen sein wird, und ein Teil des Personals immer arbeiten kann. In der Pflege tragen zum Schutz unserer Kundinnen und Kunden alle eine chirurgische Maske und natürlich halten wir uns alle an die Hygienevorschriften.

