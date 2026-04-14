Publiziert am 14.04.2026

Im Kaiserhaus Bern hat mit dem «Moneyverse» ein neuer Erlebnisort eröffnet, der das Thema Geld auf interaktive und zeitgemässe Weise erfahrbar macht. Hinter der Markenentwicklung und dem gesamten kommunikativen Auftritt steht die Zürcher Wirz Group, teilt diese mit.

Das Moneyverse ist eine Initiative der Schweizerischen Nationalbank in Zusammenarbeit mit dem Bernischen Historischen Museum. Die Wirz Group übernahm dabei die strategische und kreative Verantwortung für die Übersetzung des Projekts in eine eigenständige Markenidentität – beginnend mit dem Namen selbst: «Moneyverse» wurde von der Agentur entwickelt und soll die Vielschichtigkeit des Themas ebenso transportieren wie die Faszination des Ortes.

Im Kern des Erlebnisorts steht nicht die historische oder technische Aufarbeitung von Geld, sondern die Frage nach seiner gesellschaftlichen und persönlichen Dimension: Wie beeinflusst Geld Entscheidungen, Emotionen und das Zusammenleben? Mit dieser Ausrichtung zielt das Moneyverse insbesondere auf junge Zielgruppen.

Neben der Namensentwicklung erarbeitete die Wirz Group das übergeordnete Kommunikationskonzept sowie Werbemittel wie Plakate, Social-Media-Inhalte und Videos. In der digitalen Umsetzung arbeitete die Agentur mit dem St. Galler Partner Extra Virgin zusammen: Entstanden sind eine Website mit integriertem Ticketshop, Infoscreens sowie eine App für Schulklassen-Rundgänge durch die Ausstellung.

Ziel sei ein konsistenter Markenauftritt gewesen, der dem Moneyverse Strahlkraft verleihe und das inhaltlich anspruchsvolle Projekt in eine zugängliche, zeitgemässe Sprache übersetze, so die Wirz Group. (pd/spo)