Zurich Film Festival: Wortstark textet Zeitungsbeilagen

Die umfangreichen Zeitungsbeilagen beleuchten das Festival in all seinen Facetten, liefern Hintergrundstorys, Interviews, Geheimtipps – und vor allem ganz viel Gesprächs- und Lesestoff. «Wortstark goes Hollywood», kommentiert Wortstark-Mitinhaberin Sybille Brütsch-Prévôt in einer Medienmitteilung. «Das ist wortwörtlich ein filmreifer Auftrag für uns», so Brütsch-Prévôt weiter. «Wir freuen uns riesig, eines der grössten und prestigeträchtigsten Filmfestivals mit unseren Texten zu begleiten. Wir wollen die Leserinnen und Leser für diesen wunderbaren Event begeistern – genauso wie wir es sind!»

Das Gastland des 19. Zurich Film Festival, das vom 28. September bis am 8. Oktober stattfindet, ist die Republik Korea. Gezeigt werden zehn Filme von neuen Stimmen des koreanischen Kinos. Von Wortstark wird es in den Beilagen auch einiges über die dortige Kinokultur zu lesen geben. (pd/nil)