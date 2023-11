McKinsey & Company: Yannick Orto wird Head of Communications

Die Unternehmensberatung McKinsey gibt die Ernennung von Yannick Orto als Head of Communications Switzerland bekannt. Er verantwortet die gesamte interne und externe Kommunikation der Firma in der Schweiz, wo diese ihren Klienten branchenübergreifende Expertise insbesondere in den Bereichen Transformation, Innovation, Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit bereitstellt, heisst es in der Mitteilung. Von Zürich aus wird er eng mit Michael Steinmann, der seit 2022 Managing Partner für das Schweizer Büro von McKinsey & Company ist sowie mit Nina Probst, welche die dazugehörige Genfer Niederlassung führt, zusammenarbeiten.

Der deutsch-italienische PR-Experte tritt die Nachfolge von Dominic Baumann an, der nach knapp vier Jahren bei McKinsey Switzerland im Frühling dieses Jahres die Leitung des «von Rundstedt KMU Desk» sowie die Geschäftsführung der KMU Problemlöser AG übernahm.

Yannick Orto war seit 2019 für die Credit Suisse in Zürich tätig, zunächst in der Einheit Group Corporate Communications, unter anderem als Mediensprecher mit den Schwerpunkten Financial Communications und Human Resources, und später im Chairman’s Office, um das Client & Investor Framework zu leiten. Zuvor sammelte er journalistische Erfahrung bei verschiedenen Print- und Onlinemedien in Deutschland. Von 2016 bis 2019 wirkte er als TV-Produzent für das ARD-Studio Genf mit Fokus Vereinte Nationen und Schweizer Politik.

«Ich bin sehr stolz, nun ein Teil von McKinsey zu sein – eine Firma mit starken Werten, die ihr Bestes in ihre holistische Klientenarbeit einbringt und gleichzeitig ein einzigartiges Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeitenden schafft, wobei Vielfalt und Inklusion als Prinzipien aufrichtig gelebt werden», wird Yannick Orto in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)