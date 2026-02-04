Kampagnenforum: Yumi Speich ist neu im Team

Publiziert am 04.02.2026

Yumi Speich bringt über fünf Jahre Erfahrung in Kommunikation und Administration mit, zuletzt beim Polit-Forum in Bern. Zu ihren neuen Aufgaben bei Kampagnenforum gehören Kampagnenthemen, Konzeptstrategien, Projektleitungen sowie Marketing-, Politik- und Organisationsarbeiten von Vereins-Geschäftsstellen.

«Richtig aufblühen tue ich dort, wo ich Abwechslung habe und verschiedene Aufgaben unter einen Hut bringen kann», wird Speich in einer Mitteilung zitiert. Dies gelte bei der Planung und Umsetzung von Grossevents, der Erarbeitung von neuen Kommunikationsstrategien, bei verschiedenen administrativen Aufgaben oder beim Sprechen vor vielen Menschen.

Die Agentur ist auf Kampagnen für Non-Profit-Organisationen und Behörden sowie auf Vereinsführung im Mandat spezialisiert. «Wir freuen uns sehr, nach dem Wegzug unserer vormaligen Projektleiterin ins Ausland eine Führungskraft mit dieser Expertise bei uns begrüssen zu dürfen», so Geschäftsleiterin Marianne Affolter. (pd/cbe)