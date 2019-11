Edelweiss: Yves Rückert übernimmt das Steuer im Marketing

Yves Rückert wird per 9. Dezember 2019 die Bereiche Branding und Marktkommunikation bei Edelweiss verantworten. Sein Aufgabengebiet beinhaltet den Bekanntheitsgrad der Marke Edelweiss in der Schweiz und strategisch relevanten Märkten weiter auszubauen und die Edelweiss Marketing- und Sponsoring-Massnahmen zu führen. Wie Edelweiss in einer Mitteilung schreibt, folgt er auf Marco Brütsch, welcher als Marketingleiter zu Hotelplan wechselt.

Rückert ist 36 Jahre alt, kommt aus Zürich und hat diverse Ausbildungen im Bereich Marketing und Kommunikation abgeschlossen. Aktuell arbeitet er als Senior Project Manager und Team Leader bei Jeff Zürich GmbH und war zuvor in verschiedenen Beratungspositionen bei Wirz Communications AG und Rod Kommunikation AG tätig. (pd/eh)