Nach über 100 Jahren überarbeitete MetaDesign die Marke Fortis von Grund auf neu. Mit einer eigenwilligen Markenidentität hebt sich Fortis bewusst in einem Markt ab, der vor allem auf die Schlagwörter «Swissness» und «Heritage» setzt.

Aus der Zusammenarbeit von Fortis und MetaDesign geht eine kompromisslose Marke hervor, die sich deutlich zu ihrer Unabhängigkeit bekennt. Die ihr kraftvolles Design selbstbewusst nutzt, um die robusten Eigenschaften ihrer Uhren hervorzuheben. Zeitmesser, die im Alltag alles mitmachen und wie ein gutes Werkzeug jeder Belastung standhalten. Die nicht allen gefallen müssen und wollen. Und die dafür von ihren Trägern geliebt werden.

Jupp Philipp, der Fortis 2018 übernommen hat, setzt bewusst auf die Kraft seiner Marke, um ihre Zukunft eigenständig zu gestalten. Im Zuge der neuen Positionierung habe MetaDesign Logo, Typographie, Bildsprache, Markensprache und alle weiteren Grundlagen der Markenkommunikation geschärft, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. «Und so eine Bühne mit Ecken und Kanten für Zeitmesser bereitet, die präzise ausführen, wofür sie geschaffen wurden. Ohne Wenn und Aber. Ein Leben lang».





MetaDesign ist eine globale Markenberatung mit Standorten in Beijing, Berlin, Düsseldorf, Lausanne, San Francisco und Zürich. Sie arbeitet etwa für Apple, Bucherer, Didi Chuxing, Die Mobiliar, Four Seasons, Intel, Jaeger- LeCoultre, Krebsliga Schweiz, New York Philharmonic, NZZ, Swiss Life und Volkswagen. (pd/eh)