Am Ufer des Inn, inmitten der Engadiner Berglandschaft gelegen, bietet das Künstlerhaus der Fundaziun Nairs im Rahmen seines Artist-in-Residence-Programms jedes Jahr dreissig Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt Denk- und Schaffensräume. In der Kunsthalle wird nationale und internationale Gegenwartskunst gezeigt und im Kulturlabor setzt sich die Fundaziun Nairs für die Vermittlung und Weiterentwicklung der rätoromanischen Kultur ein.

Nach einer umfassenden Sanierung des historischen Gebäudes kann das Haus nun während des ganzen Jahres bespielt werden. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Profilierung auf dem internationalen Markt auszuweiten. Ein professioneller, zeitgemässer und die Einzigartigkeit des Orts widerspiegelnder Kommunikationsauftritt soll diese Entwicklung unterstützen.

«Unbekanntes und Ungewohntes, Vertiefung und Konzentration: die Fundaziun Nairs lebt von der künstlerischen Forschung und Auseinandersetzung mit offenem Ausgang», so Sarah Fehr, Co-Direktorin der Fundaziun Nairs, in einer Mitteilung vom Montag. Hej sei es gelungen, «diese Positionierung und die spürbare Energie des Orts in eine eigene, visuelle Sprache von internationaler Grösse zu übersetzen».







Innerhalb von nur drei Monaten und pünktlich zur Generalversammlung des Fördervereins «Amis da Nairs» vergangenen Freitag, entstanden in einem konzentrierten, iterativen Arbeitsprozess ein neues Logo, Plakate, Saisonprogramm und Einladungskarten zu den Sommerausstellungen, sowie die Briefschaften und eine temporäre Website. Das umfangreiche Archiv aller bisherigen Stipendiatinnen und Stipendiaten, Ausstellungen und Veranstaltungen wird bis Ende Jahr in die dann mehrsprachige Website integriert. (pd/eh)