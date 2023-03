Partner & Partner: Zeitreise durch die kaufmännische Geschichte

Anlässlich seines 150-jährigen Bestehens lanciert der Kaufmännische Verband Schweiz eine immersive Kampagne, die eine Zeitreise bis zu den Anfängen des Verbands in den 1870er Jahren ermöglicht. Seit jeher sind Bildung und lebenslanges Lernen fest in der DNA des Kaufmännischen Verbands Schweiz verankert, schreibt dieser in einer Mitteilung. Engagiert die Berufsbilder stetig weiterzuentwickeln und das duale Bildungssystem zu fördern, habe der Verband die kaufmännischen Berufe zu dem gemacht, was sie heute seien: ein absolut zentraler Pfeiler für die Schweizer Wirtschaft und Arbeitswelt.

Bei der Jubiläumskampagne buerogeschichten.ch kommen Kaufleute – ehemalige Berufsleute, aktuelle Lernende – Verbandsrepräsentanten, Partner-Organisationen sowie Politikerinnen und Politiker zu Wort. Ob man nach Themen filtert oder Beiträge zeitlich durchstöbert: Alle vermitteln einen lebendigen Einblick in die 150-jährige Verbandsgeschichte.

Unter den über 350 Onlinebeiträgen sind laut Mitteilung einige amüsante Trouvaillen: alte Dokumente, Stummfilme, Videobeiträge und Quellen, die aus heutiger Sicht kurios und bisweilen seltsam anmuten. Eine Büroordnung aus dem Jahr 1871 hält fest: «Die Einnahme von Nahrung ist zwischen 11.30 und 12 Uhr gestattet, jedoch darf die Arbeit dabei nicht eingestellt werden.» Die erste Frau wurde 1901 an den Berufsbildungskursen zugelassen. Ein Filmbeitrag aus den 1960er Jahren zeigt schreiende Börsenhändler am Ring. Über die Jahrzehnte hinweg berichten Kaufleute über ihre Erfahrung in der Lehre. Briefe aus der Zukunft lassen erahnen, wohin sich die KV-Berufe in den kommenden Jahrzehnten entwickeln werden.

Andere Zeiten, andere Sitten. Buerogeschichten.ch dokumentiert den Wandel des Verbands, des Schweizer Bildungssystems und der kaufmännischen Berufsbilder. Und er gibt einen erhellenden Einblick in die Entwicklung unserer Gesellschaft und die damit verbundenen Rollenbilder. Bei einzelnen Beiträgen kommt man laut Mitteilung aus dem Staunen nicht heraus – «und freut sich über diese Meilensteine».

Die Jubiläumskampagne ist in Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ und Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie SIB erstellt und von einem Historiker begleitet worden. Das Material stammt aus dem Archiv des Kaufmännischen Verbands Schweiz und ist im Schweizerischen Sozialarchiv in Zürich frei zugänglich. Konzept, Design und Umsetzung zeichnet die Agentur Partner & Partner aus Winterthur verantwortlich. Die Kampagne hat der Kaufmännische Verband Schweiz im Rahmen seines feierlichen Festakts am Freitag offiziell lanciert. (pd/cbe)