Festland: Zeitreise zurück ins Gründungsjahr

Publiziert am 20.01.2025

Mit einer fotografischen Zeitreise und einem Vintage-Shooting erinnert das Kreativteam an das Grundüngsjahr 1995. Damals gab es im Atelier noch Aschenbecher und Faxgerät, aber weder Smartphones noch Google. Das neue, alte Teamfoto wurde als Neujahrskarte an die Kundschaft und Freunde geschickt, wie Festland in einer Mitteilung schreibt.