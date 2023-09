Zum Start des neuen Schweizer Datenschutzgesetzes lanciert die CSS eine schweizweite interne Kommunikations-Kampagne in deren Zentrum das Eichhörnchen «Zess» steht. Das teilten die Vaudeville Studios am Montag mit.

Der Name «Zess» erinnert im Klang an den Auftraggeber und ist bewusst geschlechtsneutral gewählt. Als Figur wurde ein Eichhörnchen ausgewählt, weil es die für die Kampagne gewünschten Eigenschaften am besten repräsentiert: Es ist allgemein sympathisch, schlau und hat einen ausgesprochenen Sammeltrieb, den es man mit den neuen Gesetzesvorgaben in Einklang bringen muss.

Der visueller Anker der Kampagne sind 21 Visuals zu Datenschutz-Themen. Sie kommen in eLearning Tool und der gesamten Kommunikation zum Einsatz. Der mehrsprachige, 3D animierte Film zeigt mit griffigen Metaphern eine kurzweilige Einführung in das Thema Datenschutz und Informationssicherheit.

Die Kampagne ist in engem Austausch mit der CSS entstanden. Verantwortlich bei den Vaudeville Studios: Roger Zürcher (Projektleitung / AD), Markus Graf (3D / Animation) Nicolas Charly (2D / Character Design), Zéa Schaad (2D), Alexander Tobian (2D), Nicole Michel (Konzept). Verantwortlich bei DubDub Studios: Sandro Palomba (Producing), Gregor Rosenberger (Sounddesign). (pd/nil)