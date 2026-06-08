Hieronymus: DigitalTolk kauft Schweizer Übersetzungsbüro

Publiziert am 08.06.2026

DigitalTolk hat am 5. Juni den Kauf der Hieronymus AG bekanntgegeben, ein Schweizer Übersetzungsbüro für Rechtstexte. Das 2007 gegründete Unternehmen mit Sitz in Zürich hat sich als Übersetzungspartner für die Schweizer Rechts- und Finanzbranche positioniert. Übersetzungsaufträge werden von sogenannten Senior Lawyer-Linguists mit Schweizer Anwaltspatent ausgeführt, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Nach dem Kauf von 24translate im Juli 2025 ist es bereits die zweite Akquisition von DigitalTolk innerhalb eines Jahres. CEO Virpal Singh lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren: «Hieronymus ist vor allem aus einem Grund einmalig: die unübertroffene Qualität ihrer von Anwältinnen und Anwälten geprüften Übersetzungen. Dieses Mass an Präzision ist unabdingbar für Übersetzungen, die für streng regulierte Bereiche in ganz Europa bestimmt sind.»

Hieronymus-Gründerin Paula Reichenberg lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Hieronymus basiert auf einer klaren Prämisse: Rechtsübersetzungen erfordern dieselbe Sorgfalt und Verlässlichkeit wie die Rechtsberatung selbst.» Die Tatsache, dass sich das Unternehmen weiterentwickle und seine internationale Präsenz ausbaue, sei «ein deutlicher Beweis für die absolut herausragende Leistung des Teams».

Die Hieronymus AG soll unter ihrem bisherigen Namen weitergeführt werden. Das Team inklusive Lawyer-Linguists und Projektmanagement bleibe unverändert. Über den Kaufpreis machen die Parteien keine Angaben. Die Transaktion wurde vollständig aus den Eigenmitteln von DigitalTolk finanziert.

DigitalTolk wurde 2015 in Stockholm gegründet und hat sich nach eigenen Aussagen zu einem der führenden Sprachtechnologieunternehmen Europas entwickelt. Das Unternehmen betreut Behörden, Gesundheitsdienstleister, Gerichte, Banken, Versicherungsgesellschaften und Unternehmen in Skandinavien, der DACH-Region und Grossbritannien. DigitalTolk gibt an, Daten ausschliesslich in der Schweiz und EU zu verarbeiten. Alle Rechenzentren, in denen Daten von Schweizer Kundinnen und Kunden gespeichert werden, befinden sich in der Schweiz. (pd/nil)