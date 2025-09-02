Publiziert am 02.09.2025

Die Zürich Card von Zürich Tourismus ist der offizielle Städtepass für Gäste und Einheimische. Das neue visuelle Konzept kombiniert eine typografische Lösung, die vom Erscheinungsbild von Zürich Tourismus abgeleitet ist, mit einer emotionalen Bildebene, heisst es in einer Mitteilung.

Zentral ist eine stilisierte Kartenform, die flexibel als Rahmen, zur Hervorhebung oder als Raster für verschiedene Bildmotive eingesetzt werden kann. Das Design wurde bereits auf Plakaten, in der Tramwerbung, auf digitalen Screens, der Website, in sozialen Medien und in der Zürich-City-Guide-App implementiert.

Die Zürich Card bietet freien Eintritt in fast alle Zürcher Museen, freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Vergünstigungen für Touren und Erlebnisse. Zürich Tourismus hatte das Studio Marcus Kraft bereits 2017 mit der Entwicklung des gesamten Erscheinungsbildes beauftragt. (pd/spo)