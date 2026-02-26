Comm-unity: «ZüriPerlen» wird zur Entdeckungsplattform

Publiziert am 26.02.2026

«ZüriPerlen» führt zu verborgenen Orten wie dem Globi im Kloster Kappel, privaten Gartenoasen oder dem tiefstgelegenen Skilift der Schweiz. Das Coffee-Table-Buch ist für Kunden verfügbar, die Perlenkarte liegt in Bankfilialen aus. Auf zueriperlen.ch filtern Nutzer nach Kategorien wie Natur, Kunst oder Kulinarik und reichen eigene Tipps ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit diesen Fragen haben wir uns gemeinsam mit der Zürcher Kantonalbank auseinandergesetzt», wird Thomas Aerni, Lead Strategy von Comm-unity Creative Collective, zitiert. «Wie gelingt es, die beliebte Züri-Reihe der Zürcher Kantonalbank fortzuführen und gleichzeitig jene anzusprechen, die nicht zu den Leseratten zählen? Welches Thema spiegelt die Verbundenheit der nahen Bank zu ihrem Kanton? Wie bewegt man Menschen nachhaltig?»

Stephan Lehmann-Maldonado, Lead Content, ergänzt: «Über den Erscheinungszeitpunkt des Buchs hinaus soll das Projekt ein Eigenleben entfalten.» ZKB-Präsident Jörg Müller-Ganz erklärt: «Die Züri-Reihe ist ein Geschenk der Zürcher Kantonalbank an die Zürcher Bevölkerung, und das schon seit zirka 50 Jahren. Sie drückt die Verbundenheit dieser Bank zu unserem Lebensraum aus.» (pd/cbe)