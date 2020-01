Yellow: Zusammenarbeit mit Pack Easy lanciert

Damit Pack Easy im hochkompetitiven Markt bestehen und seine Stellung ausbauen kann, arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Yellow an seiner Positionierung, wie es in einer Mitteilung von Mittwoch heisst. Mit Blick auf eine verstärkte Expansion in neue Märkte werde in der Folge die Marke geschärft und die Kommunikation neu ausgerichtet. Dabei setze die Kreativagentur auf ihr bewährtes Markenprinzip und orientiere sich an den vom Zukunftsinstitut entwickelten Stilgruppen.







Neben der strategischen Grundlagenarbeit an der Marke arbeitet Yellow laut Mitteilung am Launch der neusten Entwicklung von Pack Easy. Die Aufgaben gehen von der Kooperation bei der Entwicklung des Produkts über dessen Positionierung bis hin zur Einführungskampagne, welche im Frühling 2020 mit Off- und Onlinemassnahmen erfolgen wird.







Verantwortlich bei Pack Easy: Marion Klein (CEO/Inhaberin); verantwortlich bei Yellow: Reto Meyer (Ambassador), Hannes Müller (Stratege), Timon Wolf (Planer und Onliner), Pascal Rehmann (Konzepter und Gestalter), Martin Schmidlin (Konzepter), Daniel Bard (Digizepter), Adrian Gertsch (Gestalter und Veredler). (pd/lol)