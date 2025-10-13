Publiziert am 13.10.2025

Der Zuschlag erfolgte in einem zweistufigen Vergabeverfahren, teilt die Agentur mit. Das Programm unterstützt Gemeindeverwaltungen bei der Erreichung von Energie- und Klimazielen und bietet ein Förder- und Beratungsangebot für die zahlreichen energie- und klimapolitischen Aufgaben der Gemeinden.

Für CRK ist es das zweite EnergieSchweiz-Mandat in diesem Jahr. Die Agentur setzt bereits Marketingmassnahmen im Rahmen von «EnergieSchweiz für Private» um. Das Kommunikationskonzept sieht eine dreisprachige Kommunikation mit entsprechender Medienstelle vor.

Für die französischsprachige Schweiz arbeitet CRK mit der Agence Trio aus Lausanne zusammen, die aus dem MYTY-Netzwerk stammt. Die Kommunikation auf Italienisch übernimmt das Tessiner Unternehmen Enermi Sagl, das die italienischsprachige Schweiz bereits in mehreren Bundesprogrammen vertritt. (pd/spo)