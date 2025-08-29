Publiziert am 29.08.2025

Die Luzerner Kommunikationsagenturen Feldervogel AG und Wave Advertising AG haben sich zusammengeschlossen und treten rückwirkend per 1. Januar 2025 unter dem Namen «Wave – Brands and Stories» auf.

Der Standort befindet sich an der Kapellgasse 3 in Luzern, wie es in einer Mitteilung. Beide Agenturen nutzten das erste Halbjahr 2025 für die interne Integration, bevor sie den Zusammenschluss nun offiziell bekannt gaben.

Feldervogel wurde 1997 in Luzern gegründet. Das Portfolio umfasst Branding und Storytelling, Websites und Campaigning, Corporate Publishing sowie Foto, Video und Animation. Wave Advertising entstand 2001 durch Klaus Fiebiger, Roberto Maramba und Mischa Palmers als Werbeagentur mit Fokus auf Design und Kommunikationslösungen.

Durch den Zusammenschluss entsteht ein zwölfköpfiges Team, das verschiedene Kommunikationsdisziplinen abdeckt. Die Betreuung bestehender Mandate soll unverändert bleiben.

Für die Feldervogel-Gründer Daniel Felder und Mark Vogel stellt die Fusion eine Nachfolgelösung dar. (pd/cbe)