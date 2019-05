ZPRG: Zwei Mitglieder in den Vorstand gewählt

Am Montag hat die Zürcher Public Relations Gesellschaft (ZPRG) ihre 33. Ordentliche Generalversammlung abgehalten. Alle Geschäfte wurden einstimmig genehmigt. An der Mitgliederversammlung verliessen Dominik Allemann und Michael Loss den Vorstand. Neu in den ZPRG-Vorstand gewählt wurden Roland Baumann (Hochschulkommunikation ETH Zürich) und Raphael Bühler (CEO und Partner bei Bühler & Bühler), wie es in einer Mitteilung heisst.

Für eine neue Amtsdauer von einem Jahr wurden der Präsident Christian Wick (Wick PR) und die bisherigen Vorstandsmitglieder Pascale Lehmann (Lehmanncom), Marie-Françoise Ruesch, Annette Pfizenmayer (ZHAW) und Priska Spörri (Glückskette) sowie die beiden langjährigen Rechnungsrevisoren Sabine Bosshardt und Curd Fasching bestätigt.

Partner der ZPRG im neuen Vereinsjahr seien News Aktuell Schweiz, Landau Media und das Zürcher Theater Miller’s. Die ZPRG sei mit über 400 Mitgliedern die grösste Regionalgesellschaft der Dachorganisation PR Suisse, des Schweizerischen Public Relations Verband. (pd/log)