Octopus Impact: Zwei neue Agenturen unter einem Dach

Publiziert am 12.01.2026

Octopus Communications konzentriert sich auf strategische Kommunikationsentwicklung, Organisations- und Teamberatung sowie die Begleitung von Rekrutierungsprozessen für Kommunikationsfunktionen, schreibt Gründerin Elisabeth Arnold in einer Medienmitteilung. Die Agentur analysiert interne Ressourcen und entwickelt darauf basierend integrierte Lösungen. Das Ziel ist der Aufbau von Kommunikationsstrukturen und Kompetenzen in den Unternehmen selbst.

Erfahrung in der Energie- und Verkehrsbranche

Elisabeth Arnold hat unter anderem für Bundesämter, Energie- und Verkehrsunternehmen sowie NGOs gearbeitet. Sie verfügt über einen Bachelor in Organisationskommunikation der ZHAW und war in verschiedenen Führungspositionen in Agenturen tätig.

Hinter Octopus Webdesign steht Melanie Traber. Ihre Agentur erstellt barrierearme Websites für NGOs, Vereine, Stiftungen und KMU. Neben Design und technischer Umsetzung gehören Accessibility-Checks und Schulungen zum Angebot, damit Organisationen ihre Online-Auftritte eigenständig bewirtschaften können.

Erfahrung in Webentwicklung und Projektmanagement

Melanie Traber bringt Erfahrung in Webentwicklung und Projektmanagement mit. Sie hat zuvor Webplattformen für NGOs, Sportverbände, Gemeinden und Bildungsinstitutionen umgesetzt.

Die Octopus Impact GmbH und ihre beiden Agenturen nehmen offiziell am 15. Januar ihre Arbeit auf. Ihr Angebot richtet sich primär an «KMU und Organisationen mit gesellschaftlichem Anspruch», wie es in der Mitteilung heisst. Arnold und Traber können auf ein Netzwerk von Spezialistinnen zurückgreifen, die sie bei Bedarf unterstützen. (pd/nil)