Somedia: Zwei neue Gesichter im Verwaltungsrat

Die Aktionäre von Somedia haben an ihrer Generalversammlung vom Mittwoch mit Catherine Mühlemann und Boris Berger zwei neue Verwaltungsräte gewählt und die bisherigen Verwaltungsräte in ihrem Amt bestätigt, heisst es in einer Mitteilung.

Catherine Mühlemann startete ihre berufliche Karriere 1994 beim Schweizer Fernsehen. Ab 1997 leitete sie den Aufbau des zweiten Kanals SF2 und die Programmstrategie der beiden Kanäle SF1 und SF2. 1999 wechselte Mühlemann als Mitbegründerin und Programmdirektorin zum ersten Schweizer Privatkanal TV3. 2001 folgte sie dem Ruf von Viacom und übernahm die Geschäftsführung von MTV Central. Ab 2005 war Mühlemann auch für das Fernsehgeschäft der Viva Media-Gruppe verantwortlich. Die ehemalige Verwaltungsrätin von Swisscom verantwortet heute als Unternehmerin eine E-Commerce-Plattform und ist seit 2017 Vizepräsidentin von Schweiz Tourismus. Die erfolgreiche Medienmanagerin ist Mutter von zwei Kindern lebt in Interlaken und Berlin.

Boris Berger ist Vater von drei Kindern und wohnhaft in Weesen. Seit 2014 gehört er dem Beirat der Verlagsgruppe Ebner Ulm GmbH & Co. KG an. Das breit aufgestellte Medienunternehmen gilt seit Jahren im Fachinformationsbereich als Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Nach seiner Ausbildung zum Innenarchitekturzeichner an der Kunstgewerbeschule in Zürich und einem Studium in Philosophie an der Freien Universität in Berlin, schloss Boris Berger eine weitere Ausbildung als Dipl. Industrial Designer ab. Seit 1996 war Berger als Mitglied der Geschäftsleitung, Investor und Gründer für verschiedene Unternehmen darunter TopMail, Interim Excellence oder Forum Executive in Europa tätig.

Der Verwaltungsrat von Somedia besteht neu aus Hanspeter Lebrument (Präsident), Silvio Lebrument, Susanne Lebrument, Peter Lebrument, Andrea von Rechenberg, Catherine Mühlemann und Boris Berger. (pd/cbe)