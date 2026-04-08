Streuplan: Zwei neue Gesichter in der Geschäftsleitung

Publiziert am 08.04.2026

Die Zürcher Kommunikationsagentur Streuplan beruft zwei langjährige Mitarbeiterinnen in die Geschäftsleitung und gibt sich einen neuen Marktauftritt, teilt sie am Mittwoch mit. Alina Gut und Laura Clavadetscher übernehmen per sofort strategische und operative Verantwortung.

Alina Gut ist seit 2024 bei Streuplan und hat berufsbegleitend einen Bachelor in Business Psychology mit Schwerpunkt Markt- und Konsumentenpsychologie erworben. Sie verantwortet künftig die strategische Kundenentwicklung sowie die Positionierung der Agentur im Markt.

Laura Clavadetscher gehört dem Unternehmen seit 2018 an, studierte Kommunikation an der HWZ und war zuletzt als Senior Beraterin tätig. Sie übernimmt die Führung zentraler Key Accounts sowie die Verantwortung für Operations und interne Prozesse.

Die bisherigen Inhaber Oliver Schwab und Thomas Back bleiben aktiv, konzentrieren sich künftig aber stärker auf Strategie, Konzeption und Unternehmensentwicklung.

Gleichzeitig verstärkt Streuplan sein Team: Alessandro Marinello stösst als Kommunikationsgeneralist mit Schwerpunkt Digital Marketing dazu, Alessia Dillon und Viola Wenger ergänzen das Team im Bereich Live Experience.

Ein Brokkoli als Symbol

Inhaltlich rückt die Agentur Live-Kommunikation stärker ins Zentrum. Sampling, Events, Roadshows und POS-Aktivierungen sollen nicht als Ergänzung, sondern als integraler Bestandteil von Kampagnenideen verstanden werden – verzahnt mit klassischer und digitaler Kommunikation.

Sichtbar wird die neue Ausrichtung auch im überarbeiteten Markenauftritt. Als neues Logo wählt die Agentur einen Brokkoli – dessen fraktale Struktur soll das kreative Prinzip verkörpern, wonach sich eine Leitidee vom strategischen Kern bis in jede einzelne Massnahme wiederholt. (pd/spo)