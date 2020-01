Swiss: Zwei neue Mediensprecher an Bord

Marco Lipp und Michael Stief wurden zu Mediensprechern von Swiss International Air Lines ernannt. Sie folgen auf Stefan Vasic, der ab Februar nach fünfjähriger Mediensprechertätigkeit die Leitung der Abteilung für Sponsoring & Events, Social Media und Tourismus Partner übernimmt und auf Florian Flämig, der die Airline per Ende März nach etwas mehr als sieben Jahren verlässt, um eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens anzunehmen. Dies schreibt die Airline in einer Mitteilung am Montag.

Stief ist derzeit selbständig im Bereich Visual Storytelling, zuvor war er im Business Development bei Xovis tätig. Von 2011 bis 2016 war er bei der Flughafen Zürich AG angestellt, zuletzt in der Funktion als Senior Mediensprecher. Er verfügt zudem über langjährige Erfahrung als Cabin Crew Member bei Swissair und Swiss. Der 43-Jährige besitzt einen Bachelor of Arts in Journalismus und Unternehmenskommunikation der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Stief wird am 1. Februar die Nachfolge von Stefan Vasic antreten.

Marco Lipp war sieben Jahre lang bei der Swiss Re Group in den Bereichen Media Relations, Interne & Leadership Kommunikation sowie Social Media tätig. Von 2008 bis 2012 arbeitete er als Cabin Crew Member bei Swiss. Der 34-Jährige verfügt über einen Bachelor of Science in Business Communications (HWZ). Lipp wird anfangs April als Nachfolger von Florian Flämig beginnen.

«Ich freue mich, dass wir mit Michael Stief und Marco Lipp zwei neue Kollegen gewinnen konnten, die nicht nur über breite Kommunikationserfahrung verfügen, sondern in deren Adern auch Kerosin fliesst», wird Daniel Bärlocher, Head of Corporate Communications, in der Mitteilung zitiert. Zum Mediensprecher-Team unter der Leitung von Karin Müller gehören nach wie vor Meike Fuhlrott und Sonja Ptassek. (pd/wid)