Lab51: Zwei Neuzugänge beim Web3/Metaverse-Startup

Luigi Savarese war vormalig in London im NFT-Research bei ArtTactic und Web3-Analyst bei Sgnal. Bei Lab51 könne er als Web3-Consultant seine mehrjährige NFT-Erfahrung kombiniert mit seiner Passion für Kunst, Architektur und Technologie einbringen, schreibt das Zürcher Startup in einer Medienmitteilung.

Nicoló Finazzi verfügt über einen Master of Science in Management Engineering mit Spezialisierung auf Digital Business Innovation/Blockchain/Statistische Analyse vom Politecnico di Milano. Seine Masterarbeit schrieb er an der University of Cambridge. Mit seinem Flair für quantitative Daten schaffe Finazzi die belastbare Grundlage für NFT-Kundenprojekte, teilt Lab51 mit.

Lab51 ist darauf spezialisiert, Firmen auf dem Weg in die Themen Web3 und Metaverse zu beraten, mit Fokus auf NFT-basierte Anwendungen und Mitgliedschaften, digitale Assets und virtuelle Erfahrungen im Metaverse.

Das Startup organisiert regelmässig Fachveranstaltungen und veröffentlicht jährlich eine Übersicht über die Schweizer Metaverse-Landschaft. (pd/nil)