CRK: Zwei Partner für Myty Group ernannt

Publiziert am 01.09.2026

Marco Böni und Simon Dalhäuser stossen neu zum Partnerkreis der Myty Group, zu der die Agentur CRK gehört, teilt die Agentur mit. Böni verantwortet als COO die operative Führung der Agentur, Dalhäuser trägt als Topic Lead Public Affairs die fachliche Verantwortung für die politische und regulatorische Beratung.

Marco Böni ist seit Januar 2025 als Chief Operating Officer Mitglied der Geschäftsleitung von CRK und wird nun zum Partner der Myty Group ernannt. Zuvor war er als Chief Digital Officer, Leiter E-Commerce & Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung des Schuh- und Outdoorgeschäfts Zubi tätig sowie mehrere Jahre bei der Kommunikationsagentur Farner Consulting.

Simon Dalhäuser ist seit April 2022 als Senior Berater und Topic Lead Public Affairs bei CRK und wird neu in den Partnerkreis der Myty Group aufgenommen. Zuvor war er Head of Public Affairs bei der IWF AG und davor vier Jahre leitender Redaktor des Schweizer Büros des Fachmedienhauses Energate. Er bringt Expertise im Bereich Public Affairs sowie Fachwissen in der Energie- und Umweltpolitik mit. (pd/spo)