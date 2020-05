FO-Gruppe: Zwei Schlüsselstellen neu besetzt

Die FO-Gruppe in Egg (ZH) hat mit Roger Koblet und Guido Helbling zwei Schlüsselstellen in ihren Unternehmen neu besetzt. Diesen Neuanstellungen vorausgegangen sei eine Schärfung der strategischen Ausrichtung der Unternehmensgruppe, heisst es in der Mitteilung.



Der 51-jährige Guido Helbling übernimmt die Leitung des Verlagshauses IEB Medien AG, Herausgeberin und Produzentin von vier Zürcher Lokalmedien (Uster Repport, Mönchaltorfer Nachrichten, Grüninger Post und Ährenpost) sowie dem Shopping & More Zurich. Der vormalige Verkaufsleiter beim Tagblatt der Stadt Zürich bringt viele Jahre Erfahrung als Anzeigenleiter, Verkaufsleiter und Marketingspezialist mit. Guido Helbling nimmt in der Geschäftsleitung Einsitz.



Mit Roger Koblet stösst ein Routinier mit langjähriger Erfahrung in der Verkaufsberatung zur FO-Gruppe. Der 50-jährige neue Marketing- und Verkaufsleiter war zuletzt Key Account Manager beim Direct-Marketing-Unternehmen Baumer AG in Islikon. Bei der FO-Gruppe komplettiert Roger Koblet die neu zusammengesetzte Geschäftsleitung und ist für die Umsetzung der strategischen Vorgaben im Marketing und Verkauf der gesamten Gruppe verantwortlich



Das neue Führungsteam der FO-Gruppe setzt sich wie folgt zusammen: Martin Hegglin, Vorsitzender der Geschäftsleitung (bisher), Lorenz Cajochen, Leiter Druckzentrum Büelholz (bisher), Guido Helbling, Verlagsleiter IEB Medien AG (neu), Roger Koblet, Leiter Marketing & Verkauf (neu), Ivo Mani, Leiter FO-Zürisee (bisher)



Bereits im vergangenen Jahr beschlossen hat die FO-Gruppe eine Schärfung der strategischen Ausrichtung ihrer einzelnen Firmen. Zur FO-Gruppe unter der Leitung von Martin Hegglin gehören die Unternehmen FO-Fotorotar (Vertrieb von Print- und Digitallösungen), FO-Zürisee (Crossmedia-Agentur), Druckzentrum Büelholz und IEB Medien AG sowie die Profitcenter FO-Communication (Marketingberatung) und FO-Smartprint (Digitaldruck). Die Reorganisation sei ohne Stellenabbau erfolgt, heisst es, und die Kompetenzen in den strategisch definierten Geschäftsfeldern seien gezielt verstärkt worden. (pd/wid)