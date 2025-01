Toniq: Zwei Soundagenturen fusionieren

Publiziert am 07.01.2025

Die neu gegründete Toniq Sound Agency startet im Januar 2025 mit vier Partnern und zwei Mitarbeitenden. Das Leistungsangebot umfasst Sound-Strategy, Sound Identity, Kampagnenmusik, Audiopost/Podcast Production, Licensing Solutions und In-Store Music. Dabei setzt die Agentur auch auf innovative Lösungen mit generativer KI, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Die «verbindende Superkraft von Sound und Musik» haben laut eigenen Angaben beide Agenturen in den vergangenen Jahren im Marketing-Bereich eingesetzt – in unterschiedlichen Feldern: Department of Noise im Sound Branding mit Direktkunden, Stereotyp mit Kampagnen-Soundtracks und Audio Postproduction.

«Uns wurde bewusst, dass diese komplementäre Ausrichtung zusammengeführt viel Potenzial hat: Wir können emotionale Kontinuität einer Marke über alle Touchpoints hinweg mit dem kreativen Zentrum einer übergreifenden Idee verbinden», so Philipp Schweidler, Partner bei Toniq, in einem persoenlich.com-Interview. Partner Kilian Spinnler ergänzt: «Die Wirkung entfaltet sich wie bei einem Tonic, wenn es mit etwas anderem zusammenkommt – in unserem Fall mit einer Marke, einem Film oder Werbespot.»

Die Partner Dominique Dreier und Kilian Spinnler (Stereotyp) sowie Florian Goetze und Philipp Schweidler (Department of Noise) bringen Erfahrung aus der Musikszene mit. Sie produzierten und komponierten für Künstler wie Seven, Marc Sway und Caroline Alvez, wofür sie mit goldenen Schallplatten und Swiss Music Awards ausgezeichnet wurden. Dreier und Spinnler sind zudem mit ihrem Electro-Swing Projekt «Klischée» aktiv.

Die Agentur hat ihren Sitz an der Löwenstrasse in Zürich. In Zusammenarbeit mit der Zürcher Marke Gents vertreibt Toniq eine eigene Tonic-Water-Spezialedition in ausgewählten Bars und Büros. (pd/cbe)