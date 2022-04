Der ETH-Film «Wo Zukunft entsteht» wird an den 65. New York Festivals TV & Film Awards in der Kategorie Brand Image mit Gold ausgezeichnet, wie die Agentur Seed mitteilt. Der Film erzählt auf unkonventionelle Art, wie leidenschaftlich und vielfältig die Studierenden, Lehrenden und Forschenden an der ETH wichtige Fragen unserer Zeit anpacken.

Mit dem Film «Rely On Us. And Relax.» eröffnet Geberit in über 65 Ländern Kundenanlässe unter dem Motto Zuverlässigkeit. Der Film wird in der Kategorie Event Venue ebenfalls mit Gold prämiert.

Die New York Festivals TV & Film Awards werden jährlich seit 1957 ausgetragen, dieses Jahr mit Teilnehmern aus 42 Ländern. (pd/tim)