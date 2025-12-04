Brinkertlück: Zweite Führungsebene installiert

Publiziert am 04.12.2025

Martin Huber, bereits Teil der Schweizer Geschäftsleitung, wird in die neu geschaffene zweite Führungsebene der Agenturgruppe berufen. Er ergänzt dort Andre Rechlin (Head of Strategy) und Ricarda de Kunder (Head of Finance). Diese drei Führungskräfte berichten direkt an die geschäftsführenden Gesellschafter Raphael Brinkert und Dennis Lück.

In Deutschland rücken Theresa Gramckow und Janik Lindenblatt in die Geschäftsleitung auf und berichten ebenfalls direkt an die Geschäftsführer.

«Theresa, Janik und Martin sind entscheidende Köpfe unseres Erfolgs», sagt Dennis Lück, Co-Gründer und CCO von Brinkertlück Schweiz. «Indem wir die Geschäftsleitung auf dieser Ebene enger verzahnen und stärken, sichern wir unsere Schlagkraft und Innovationsfähigkeit für die kommenden Aufgaben.»

Huber startete im Juli 2021 als Senior Projektleiter am Zürcher Standort und stieg rasch zur Leitung Beratung sowie zum Teil der Schweizer Geschäftsleitung auf. Der ehemalige Profi-Biathlet hat massgeblichen Anteil am Wachstum des Schweizer Standorts, wie es in einer Mitteilung heisst. Vor seiner Zeit bei Brinkertlück sammelte er Erfahrung in Agenturen wie G+P Creative und der WWP Group.

Gramckow war bisher als Creative Director tätig und verantwortete unter anderem die Wahlkampfkampagne von Olaf Scholz, die Jubiläumskampagne der Vereinten Nationen und die Olympiabewerbung des DOSB. Lindenblatt führt seit Juli 2024 als Head of Client Services die Beratung am Hamburger Standort und war zuvor in leitenden Positionen bei FischerAppelt und neun Jahre bei Jung von Matt Sports tätig.

Die 2021 gegründete inhabergeführte Agentur beschäftigt mittlerweile 70 Mitarbeitende in Hamburg, Zürich und NRW. Zu den Schweizer Kunden zählen Brack, Swisscom und Zürich Versicherung. (pd/cbe)