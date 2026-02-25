Allink: Zwischen Chromstahl und Chuchi-Storys

Publiziert am 25.02.2026

Ziel des Rebrandings war es, die Rolle des Unternehmens neu zu definieren: weg vom reinen Ausstatter, hin zum langfristigen Partner für Gastronominnen und Gastronomen, schreibt die verantwortliche Agentur Allink in einer Mitteilung. Gleichzeitig sollte eine Markenidentität geschaffen werden, mit der sich auch die Mitarbeitenden identifizieren können.

Im Zuge der Neupositionierung ersetzt der Claim «Euer Partner für Gastroküchen» den bisherigen Zusatz «Gastrotechnik AG». Die neue Botschaft unterstreicht die enge, persönliche Zusammenarbeit, die über Planung und Technik hinausgeht. Diese Haltung spiegelt sich in sämtlichen Kommunikationselementen wider – von der Tonalität über die Bildwelt bis zur neuen Domain mettler-chuchi.ch, die Swissness und Nähe bewusst inszeniert.

Kern des neuen Markenauftritts ist eine handgezeichnete Wortmarke. Das markante «M» wird durch eine räumliche Manipulation zum Logo. Die modulare Struktur und die scharfen Winkel erinnern an präzise Küchenpläne – funktional, klar und durchdacht. Farblich dominieren Silber- und Grautöne, die an Chromstahl und die Ästhetik professioneller Gastroküchen anknüpfen.

Inhaltlich verschiebt sich der Fokus deutlich: Nicht die Küchen selbst stehen im Mittelpunkt, sondern die Menschen, die darin arbeiten. Gastronominnen und Gastronomen erzählen ihre persönlichen «Chuchi Storys» – auf der neu gestalteten Website ebenso wie im Rahmen von Brand-Marketing-Massnahmen über Social Media und Newsletter. Die Gastroküche wird so zur Bühne für individuelle Geschichten und unternehmerische Visionen. (pd/spo)