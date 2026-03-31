Publiziert am 31.03.2026

Der Film verbindet Aufnahmen aus einer Eisgrotte auf rund 2800 Metern Höhe am Fuss des Matterhorns mit Einblicken in von Frigo-Consulting geplante Kühlanlagen in der Schweiz und im Ausland. Die Bildsprache lebt vom Kontrast zwischen einer sich verändernden Gletscherlandschaft und hochkomplexer Kältetechnik. Zwischen Scouting und Produktion hatte sich die Eisgrotte sichtbar verändert – ein unmittelbares Bild für den Klimawandel und seine Dynamik.

Frigo-Consulting zählt nach eigenen Angaben zu den führenden Ingenieurbüros für Kältetechnik in Europa und ist spezialisiert auf CO2-Kälteplanung. Der Film ist Teil der neu ausgerichteten Markenkommunikation nach einem umfassenden Rebranding. «Gerade in technischen Branchen besteht Kommunikation oft aus Fachbegriffen und den immer gleichen Phrasen. Mit dem Film wollten wir bewusst einen anderen Weg gehen», wird Ramona Aebi, Leiterin Marketing & Kommunikation bei Frigo-Consulting, in einer Mitteilung zitiert.

Das visuelle Konzept von Rob Lewis dient nicht nur dem Film, sondern auch als Grundlage für Print, Online und Messeauftritte. «Ein Film entsteht nie alleine – genau das hat diese interdisziplinäre Zusammenarbeit für mich als Fotografen besonders gemacht», so Lewis.

Die dreisprachige Produktion entstand unter der Regie von Laurent Ulrich. Die Dreharbeiten im hochalpinen Gelände wurden von Bergführer Richard Lehner begleitet. Maybaum Film ist eine inhabergeführte Full-Service-Videoproduktion aus Baden mit 25 Mitarbeitenden und seit 2006 tätig. (pd/cbe)