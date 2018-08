Der Lanz, der kanns

Grosse Bandbreite an Gästen und Vielfalt an Themen: Seit zehn Jahren moderiert Markus Lanz (49) im ZDF seine nächtliche Talk-Runde. Dreimal pro Woche, Dienstag bis Donnerstag, je 75 Minuten. Meist aktuell und emotional, manchmal trivial, aber häufig relevant sind die Themen der Sendung. Die bunte Mischung der Gäste, die im Halbkreis sitzen, macht regelmässig neugierig. Bei Lanz kommen viele Zeitgenossen zum Zug. Es sind fast ausschliesslich spannende Menschen: Politiker aus allen Lagern, Schauspieler, Sportler, Wissenschaftler, Journalisten, Musiker, Buchautoren, Abenteurer, Menschen mit ungewöhnlichen Schicksalen.

Die CDU-Generalsekretärin spricht offen über die Unionskrise, eine Grünen-Politikerin flirtet mit Terence Hill und streitet danach mit einem Journalisten heftig über das Thema Zuwanderung und Flüchtlinge, Wirtschaftsminister Peter Altmaier plaudert über seine vielseitige Polit-Karriere und ein bisschen aus dem Nähkästchen, Sven Hannawald, einer der besten Skispringer aller Zeiten, erzählt von seiner früheren Lebenskrise. Zu den häufigsten Gästen zählt übrigens der Schweizer Fussball-Kommentator Marcel Reif.

Zum Moderator: Der smarte Südtiroler Lanz ist nicht so treuherzig, wie er tut. Er arbeitet mit einer gewieften Ausfragetechnik und kann ganz schön hartnäckig sein. Der Talker weiss viel, und gibt den Faden nicht aus der Hand. Meist ist er ein guter Zuhörer, immer zeigt er Haltung. Heikle Aussagen versucht er geschickt zu umschiffen. Oft wird ihm vorgeworfen, dass er sich selbst gerne reden hört. Trifft mitunter zu. Das öffentliche Zelebrieren seiner Person schätzt er allerdings nicht.

Früher, bei RTL («Explosiv»), war Markus Lanz Everybody’s Darling. Heute muss er in sozialen Netzwerken immer wieder massive Kritik einstecken. In einer Online-Petition forderten schon mal über 200`000 Zuschauer seine Absetzung. Grund: In seiner Talk-Show hatte er die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht in einem frechen Interview etwas hart angefasst.

Aller Kritik zum Trotz: Lanz produziert (mit seiner Firma Mhoch2) seit einem Jahrzehnt eine der unterhaltendsten Talkshows. Eine, die auch jedem anderen Sender gut anstehen würde.