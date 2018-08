Never Ending Show mit Ahnungslosen

Die Show war für die befreundeten, gutgelaunten (denn hochbezahlten) Protagonisten ein Marathon, und auch die Zuschauer «mussten» fast vier Stunden durchhalten. Marktanteile bolzen nennt man das. Wie viele Leute mochten da wohl dranbleiben, und dazu ein halbes Dutzend nicht enden wollende Werbe- und Trailerblöcke ertragen?

Thomas Gottschalk (68), Günther Jauch (61) und Barbara Schöneberger (44) wird in dem neuen Format die Königsdiziplin Improvisation sowie Spontaneität abverlangt. Der (sperrige) Name der neuen RTL-Show ist nämlich Programm: «Denn sie wissen nicht, was passiert». Bis kurz vor der Sendung haben die Moderatoren keinen blassen Schimmer, wer als Kandidat antreten muss, oder wer von ihnen durch den Abend führen wird. Bei der Premiere traf es Jauch. In der ersten Sendung wurde auf Mitspieler gesetzt, die auch im kalten Wasser eine gute Figur machen: Das schlagfertige Münsteraner «Tatort»-Dream-Team Axel Prahl und Jan Josef Liefers (die beliebtesten und erfolgreichsten TV-Ermittler) trat gegen Gottschalk und Schöneberger an.

Für die zehn Aktions- und Fragerunden gab es keine Probe. Herzige Kinder erklärten die Regeln. Wir sahen amüsante und langweilige Spiele, kurze und (zu) lange, hörten interessante und törichte Fragen und viel Gequassel. «Denn sie wissen nicht, was sie tun» hätte zeitweise besser als Sendetitel gepasst. Das Spiel endete unplanmässig mit einem Unentschieden. Zwei ausgeloste Kandidaten im Publikum bekamen je 25’000 Euro. Zumindest für die beiden haben sich die vier überreichlichen Stunden gelohnt.

Weniger Fiktion und wieder mehr grosse Shows, das ist die aktuelle Programmstrategie von Primetime-Eroberer RTL. Die frühere Show «Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle» (Schöneberger war auch dabei) lief quotenmässig ordentlich. Vom neuen Format erwartet der Kölner Sender einen Renner. Noch sehr fraglich, ob die Rechnung mit der mehrteiligen experimentellen Show aufgehen wird.