Pierre Rothschild

Wenn der CEO einer Firma ein Fachmann ist, seine Branche von A bis Z kennt und mit der Firma gross wurde, dann weiss er, was möglich ist und was nicht. So trägt Blick TV die Handschrift von Marc Walder, der bei Ringier den Journalismus in vielen Jahrzehnten mitgestaltet und miterlebt hat.

Und Walder weiss: News sind nur News, wenn sie sofort zum Leser beziehungsweise zum Zuschauer kommen. Keine zwei Minuten, so die Vorgabe Walders an das ganze TV-Team, soll es dauern, bis das Thema auf Blick TV zu sehen ist. Und so ist es von Anfang an: Man staunt, wie effizient das kleine und fleissige Team überall ist. Klar, die neue Technik macht es möglich, schneller als in den Zeiten der Satellitenverbindungen auf Sendung zu gehen. Aber man muss es machen, man muss es können.

Als ich vor wenigen Tagen im Auto war, wies man auf Radio SRF 1 auf eine wichtige Corona-Pressekonferenz hin, die man im SRF-Internet-Streaming verfolgen könne. Aber was hörte man auf dem terrestrischen Sender? Eine Sendung zum Schweizer Jugendbuchpreis …

Oft, zu oft hat jetzt Blick TV der SRG gezeigt, wie man live auf Sendung geht. Blick ist und war live dabei, die Kameras des staatlichen Senders fingen die Bilder für die Abendsendungen ein. Man hat zwar den Infokanal, aber meistens ist er für Wiederholungen gut, die die Replay-Funktionen der TV-Boxen überflüssig gemacht haben, auch die Mediatheken füllen die Lücke.

Während 20 Minuten ein Radioprogramm anbietet, das diesen Namen kaum verdient, hat das Haus Ringier gezeigt, dass auch in der Schweiz ein gutes News-TV-Angebot möglich ist. Es kostet Geld. Nicht so viel, aber doch. Fast 20 neue Stellen wurden geschaffen, gute Studios wurden gebaut. Im Pressehaus im Seefeld hat man dieses Risiko auf sich genommen. Und die Risikobereitschaft könnte sich enorm lohnen.

Wir brauchen Breaking News.



Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich in den Bereichen Filmproduktion und Presse.

Unsere Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.