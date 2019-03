Das Nilpferd-Dilemma

Beni Frenkel

Das Nilpferd verbringt den Grossteil seines Lebens schlafend oder ruhend. Die harmlos wirkenden Tiere, die so aussehen, als würden sie immer schmunzeln, zählen zu den gefährlichsten Tieren. Im August starb ein chinesischer Tourist beim Fotografieren dieser Wildtiere.

Erika Hedwig Bertschinger-Eicke, besser bekannt als Uriella, wirkte auch ein bisschen wie ein Nilpferd. Die immer lächelnde Frau erinnerte den Beobachter vielleicht an die ältere, leicht verwirrte Tante. Unvergessen bleiben Uriellas Auftritte im Schweizer Fernsehen und auf TeleZüri, wo sie sich häufig überfordert zeigte und unsicher lächelte.

Was nicht vergessen werden darf, ist: Die 1980 in Egg gegründete Sekte «Fiat Lux» beschäftigte jahrelang die Justiz: Da mehrere Sektenmitglieder ums Leben kamen, weil sie sich auf Uriellas Heilmittel verliessen, wurde die Frau angeklagt. Uriella kam allerdings frei – mangels Beweisen. Wegen Medikamentenschmuggels kassierte sie im Frühling 1993 vom Ausserrhoder Obergericht eine Busse von einer Million Franken.

Von alledem erfahren die «Blick»-Leser in der Ausgabe vom 26. Februar nichts. Die Boulevardzeitung vermeldet stolz: «Sie gab ‹Blick› das letzte Autogramm». Die Hintergründe für diese Reliquie: «‹Blick› hatte ihren Anhängern anlässlich des runden Geburtstags weisse Schokolade und weisse Blumen für sie überreicht.» Die Berichterstattung über ihren Tod («Schmerzen bis zum letzten Atemzug») erinnert in Teilen an einen Nekrolog über Elvis Presley, inklusive Wundergeschichten.

Dass eine Schweizer Zeitung einer verurteilen Sektenführerin Schokolade und Blumen überreicht, wirkt seltsam. Dass der «Blick» an diesem Tag keine kritische Würdigung schrieb, ist tragisch. Und dass Ringier anscheinend die Fragen des «Zürcher Oberländers» und «Anzeiger von Uster» nicht beantworten will, ist bedauernswert.



Beni Frenkel ist Redaktor beim «Zürcher Oberländer».

Der Autor vertritt seine eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.