Der Spot ist emotionsfrei, kalt und unkreativ

Lieber David,

Ich will nicht Bundesrat sein. Ich versuche gerade trotz Corona ein guter Familienvater, ADC-Präsident und Geschäftspartner zu bleiben; ich vermisse vor allem Menschen und fühle mich oft alleine, aber ich ziehe das Emeritentum inkl. Tracing-App durch.

Auch meine jüngste Tochter (10) will nicht Bundesrat sein. Sie möchte Astrophysikerin oder Sängerin werden und verzichtet auf viele ihrer Band-Proben am Mittwochnachmittag, weil ihre Grossmutter derzeit hier ist.

Ein Musikerkollege will ebenfalls nicht Bundesrat spielen, sondern möchte gesund wieder auf der Bühne stehen können.

Ein befreundeter CEO eines Grossunternehmens will nie und nimmer Bundesrat sein, sondern versucht aus seinem Home Office das Unternehmen so gut wie möglich auf Kurs zu halten.

Ein Arzt in meinem Bekanntenkreis ist schon gar kein Bundesrat, sondern ein Held, der seit Monaten bis zum Anschlag arbeitet und zeitweise im Hotel schlief, um seine Familie nicht zu gefährden.

Meine 28-jährige Tochter will auch nicht Bundesrat sein, sondern in der Luft; ihren Traumjob als Flugbegleiterin hat sie wegen Corona verloren, nicht aber ihre Zuversicht und Disziplin, sich an die Hygiene- und Verhaltensregeln zu halten.

Das sind nur sechs von 8 Millionen Geschichten in der Schweiz. Da fliessen Tränen, da macht man sich Mut, da wird geflucht, da wird geliebt, da wird improvisiert.

Gute Kommunikation ist Information plus Emotion: Kopf und Herz. Euer Spot (siehe unten) ist nur Information, die schulmeisterlich in Münder gelegt wird, emotionsfrei, kalt, unkreativ. Bevormundung ist das dominierende Gefühl, das Gegenteil von Selbstverantwortung und Gemeinsinn.

Zum «Totschlagargument» Strategie, das du nicht diskutieren kannst, wie du im persoenlich.com-Interview vom 11. November ausgeführt hast: Ich hätte in meinem Tweet auch «einfallslos» statt «strategielos» schreiben können. Aber Strategie macht nur Sinn, wenn sie zu frischen, überraschenden Ergebnissen führt wie zum Beispiel der jüngste Spot aus Deutschland «Zusammen gegen Corona».

Die spontane Reaktion meiner 10-jährigen zu diesem Spot darf ich dir keinesfalls vorenthalten. O-Ton: «Endlich versteht mich jemand.»

Ich schätze dich trotzdem David und das BAG, das über viele Jahre einer meiner liebsten Kunden war und ich respektiere nach wie vor deren Arbeit und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; aber gerade bei Dingen, die einem am Herzen liegen, sollte Kritik drin liegen.

Frank Bodin ist Gründer und Inhaber der Agentur Bodin Consulting und Präsident des Art Directors Club (ADC) Switzerland.

