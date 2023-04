Pierre Rothschild

Leo Lüthy – er ist und war der stille Mann im Konzern. Doch bei Ringier Axel Springer ist er mit seinen Leistungen ganz vorne. Wenn er jetzt als Chefredaktor der Glückspost zurücktritt, hinterlässt er eine grosse Lücke.

Das Handwerk hat er in der Ringier Journalistenschule gelernt, das Können für den Alltag an der Unversität des Lebens. Immer ruhig, immer das Ziel – seine Leser – vor Augen. Er machte die Schlagzeilen, aber es gab keine über ihn.

Millionen verdient seine Glückspost jedes Jahr, in der Kioskauswertung vieler Jahre war die Glückspost immer die meistverkaufte Zeitschrift an den Schweizer Kiosken. Vor so berühmten Namen wie Bunte und Gala, auch meistens mit grossem Abstand vor der Schweizer Illustrierten.

Leo Lüthy. (Bild: zVg)





Die Gesundheit macht nicht immer mit. Die Planung des Lebens gerät aus dem Gleichgewicht. So muss Leo Lüthy die Tätigkeit, die er von Herzen liebt, in neue Hände geben. Die Nachfolge von Leo Lüthy ist nicht einfach: Man muss es nicht besser machen, es muss so gut und erfolgreich bleiben.

Leo Lüthy war stets und immer loyal, offen für Anregungen, dankbar für gut gemeinte Kritik. Ein Mann, wie ein Chefredaktor sein soll – überlegt und überlegen. Sein Arbeitgeber hatte viele Jahre einen Chefredaktor, wie es sich ein Verlag nur wünschen kann. Ein gutes Team, keine Probleme, Auflage und Einnahmen stimmen.

Dass man das alles für «selbstverständlich» anschaut, ist leider oft der Fall. Als ich Leo vor einigen Monaten fragte, wie es an einer der glitzernden Ringier-Veranstaltungen war, sagte er: «Ich war gar nicht eingeladen.» Es machte ihm nichts aus, seine Bühne war und ist die Glückspost.

Als wertvoller Berater der Chefredaktion wird Leo Lüthy weiterhin aktiv sein. Dominik Hug ist ein erfahrener Profi und wird dafür dankbar sein.

Es ist gut, in diesen Zeiten solche Zeilen zu schreiben. Ein Chefredaktor der alten Schule hat gezeigt, dass Können nach wie vor die Basis von allem ist. Nicht der Auftritt im Jahrmarkt der Eitelkeiten.



Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich in den Bereichen Filmproduktion und Presse.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.