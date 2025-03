Die Macher des Bundesrats

16.03.2025

Matthias Ackeret

«Für eine Million mache ich aus jedem Kartoffelsack einen Bundesrat», trompetete PR-Guru Rudolf Farner, Gründer der gleichnamigen Agentur. Eine trumpsche Übertreibung in der Vor-Trump-Ära, so die einhellige Ansicht. Doch die jetzigen Bundesratswahlen geben Farner post mortem recht. Noch nie wurde so offen über Kommunikationsleistungen gesprochen wie jetzt.

Der Tagi huldigte Markus Ritters Kommunikationsstrategen, Lorenz Furrer von Furrerhugi, ganzseitig, aber auch die Namen von Pfisters Beratern, Bettina Mutter und David Schärer, wurden geoutet. Früher ein No-Go. Als 1999 Tele 24 und Blick vermeldeten, dass CVP-Bundesratskandidatin Rita Roos mit einem bekannten Kommunikationsberater in den Wandelhallen gesichtet worden sei, brach ein Sturm der Entrüstung aus. Die Folge: Die Zustimmung der Favoritin bröckelte wie der Wert einer Tesla-Aktie. Im Gegensatz zur Aussenseiterin und späteren Bundesrätin Ruth Metzler, die sich als unbeschwertes Jungtalent aus dem Appenzellischen präsentierte.

Das Sakrileg war die überraschende Wahl von Elisabeth Baume-Schneider. Farner kokettierte anschliessend, die brillante Idee mit deren Schwarznasenschafen gehabt zu haben. Damit habe die linke Bauerntochter aus dem Jura die Landwirtschaftslobby im Parlament vollends von sich überzeugt. Was Landwirtschaftslobbyist Markus Ritter bei den Linken nicht gelang. Dafür hatten die jetzigen Wahlen ein anderes Novum: Die PR-Macher waren in Bundesbern bekannter als der Gewählte selbst.



Matthias Ackeret ist Verleger und Chefredaktor von persönlich und persoenlich.com.