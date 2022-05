Matthias Ackeret

Irène Kälins Ausflug nach Kiew ist die «Reise des Jahres». Dass sich die Medien noch eine Woche später darüber ereifern, beweist zweierlei: Frau Kälins Wirken ist wirklich nachhaltig und – für unsere Branche noch viel wichtiger – die Schweizer Medien sind doch nicht so staatsgläubig, wie während der Pandemie behauptet. Zumindest diejenigen, die nicht in Kiew waren. An vorderster Front der Tagi, der als Erster über die «Mission Kälin» lästerte, gefolgt von der NZZ, die fast belehrend darauf hinwies, dass «eine Ukraine­reise kein Skirennen» sei.

Umso euphorischer die Ringier-Medien, die den Trip der grünen Nationalratspräsidentin mit dem hauseigenen Blick-TV begleiteten und damit dem genialen Slogan «Blick ist dabei» zu neuem Glanz verhalfen. Embedded Journalismus von der Dufourstrasse. Dass dabei Kälins Lebenspartner, die Ringier-Allzweckwaffe Werner de Schepper, mitgewirkt habe, ist eine böse Unterstellung. Dass ihn aber die NZZ noch immer als «Chefredaktor der Schweizer Illustrierten» tituliert, obwohl längst in anderer Funktion, ist Beweis, dass sich die einzige Schweizer Weltzeitung primär um die grossen Linien kümmert.

Zu guter Letzt die Weltwoche, die bereits orakelt, ob sich Kälin mit dieser Reise ihre Chancen auf den Einzug in den Bundesrat verspielt habe. Vielleicht etwas gar früh, haben die Grünen doch keinen Sitz in der Landesregierung. Was wir aber lernen: Wenn jemand eine Reise tut, gibt es etwas zu erzählen. Während die deutschen Medien Oppositionsführer Friedrich Merz nach seiner Selenski-Visite als mutig feierten, wurde Kälin hierzulande als Egomanin kritisiert. Was bei aller Frauenpower zeigt, Krieg ist noch immer Männersache.





Matthias Ackeret ist Verleger und Chefredaktor von persönlich und persoenlich.com.