Für Cannes brennt sogar das olympische Feuer

18.06.2024

Matthias Kiess

Dieses Jahr wurde uns in Cannes eine besondere Ehre beschert. Nein, leider nicht in Form eines Löwen, aber in Form der olympischen Fackel, die heute um 11.35 Uhr von Schauspielerin Halle Berry an Filmregisseur Thierry Frémaux übergeben wurde. Wir von TBWA\Zürich waren in der ersten Reihe dabei.

Das olympische Feuer als Symbol für den Sportsgeist verschiedener Nationen darf durchaus auch weitergehend für unsere Branche gedeutet werden. Auch die Kreativbranche misst sich jährlich auf individueller, unternehmerischer oder nationaler Basis und die Trophäen an die Besten werden hier vergeben. Doch leider schaffen wir es selten, als Schweiz auf den Treppchen zu stehen. Woran liegt das? Haben wir die schlechteren Kreativen? Sind unsere Kunden zu risikoscheu? Oder fehlt uns einfach das richtige Briefing?

Das glaube ich kaum – wahrscheinlich liegt es eher an der Extrameile und dem nötigen Biss der gesamten Branche. Wie hat Art Director Lee Clow so schön gesagt? «Good is not good enough!» Also Schweiz, lasst uns nächstes Jahr noch mehr Trophäen jagen – wir sind besser, als man meint.



Matthias Kiess ist CEO der Agentur TBWA\Zürich.

Alle Berichte über das Cannes Lions International Festival of Creativity 2023 finden Sie auf der entsprechenden Landingpage.