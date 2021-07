Pierre Rothschild

Die Ringier Axel Springer Media AG verkauft ihren slowakischen Food-Bestelldienst bistro.sk. Nur eine Wirtschaftsmeldung, mehr nicht? Nein, mehr. Viel mehr sogar.

Sie zeigt, dass man in zweierlei Hinsicht «handeln» kann. Zum einen mit den üblichen Management-Entscheidungen und zum anderen, wie es das klassische Wort «Handel» umschreibt und meint, auch für einen gewinnbringenden Verkauf.

Medienunternehmen – bei uns immer noch zu oft der Fall – dürfen sich nicht nur auf erhoffte Subventionen und Hilfen konzentrieren, sie müssen dort aktiv sein, wo man auch ausserhalb des gewohnten Geschäfts aktiv sein kann. Und hier kann man viel tun.

Das gilt auch für die SRG, wo man nach wie vor einen engen Blick auf den Markt hat. Während beispielsweise das ZDF Formate entwickelt, die mit Erfolg ins Ausland verkauft werden, wie die Trödel-Show «Rares für Bares», ist man bei der SRG vor allem mit sich selbst beschäftigt. Dass es weit mehr als 100 grosse TV-Länder für Lizenz-Verkäufe gibt, geht im Schatten von Um- und Neubau (Technik und Immobilien) vergessen.

Forderungen für Förderungen kann man nicht verstehen, wenn man nicht in den Chefetagen handelt – in der mehrfachen Bedeutung des Wortes. Manche Medienkonzerne tun es, das zeigt auch die Meldung aus Bratislava. 50 Millionen Euro sind auch für Ringier Axel Springer in diesen Tagen eine gute Summe. Und sie zeigen, dass man auch Geld verdienen kann, ohne eng und ohne Ausnahme auf die Alltagsgeschäfte zu schauen.

Handeln und handeln: Die CEOs bei uns sollten es vermehrt tun.

Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich in den Bereichen Filmproduktion und Presse.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.