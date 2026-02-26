26.02.2026

Christian Beck

Wer am Abend den Privatsender 3+ einschaltet, erlebt mit «7 vs. Wild: Castaway» eine technische Zeitreise. Das laut CH Media «millionenfach gefeierte Survival-Format» läuft seit dem 25. Januar als Schweizer Premiere im Free-TV. Doch was nach dem Helikoptersprung vor Samaná folgt, entpuppt sich als Reinfall. Das Konzept: Die Schweizer Promis Kris Grippo, Tamy Glauser, Tamara Cantieni, Gabirano, T-Ronimo, Flavio Leu und Survival-Profi Gion Saluz wurden in der Karibik ausgesetzt. 14 Tage lang sollen sie ohne Feuerzeug und fliessendes Trinkwasser überleben. Da kein Kamerateam vor Ort ist, müssen sie sich selbst filmen.

Das Ergebnis wirkt wie ein Relikt aus der Anfangszeit von TeleZüri im Jahr 1994: Die Bilder sind verwackelt und unruhig, der Ton bricht bei jedem Windstoss weg. Es sieht fast surreal aus, wie die Teilnehmenden dauernd mit der GoPro in der Hand durch die Gegend irren – als wären sie auf der Suche nach dem nächsten Selfie-Hotspot statt nach einer Überlebensstrategie. Man fragt sich ernsthaft, wie 3+ dieses optische Chaos gleich zweimal wöchentlich – sonntags und dienstags – zur Prime Time verkaufen kann. Das deutsche YouTube-Format mag auf dem Smartphone funktionieren. Auf dem Big Screen ist es eine Zumutung.