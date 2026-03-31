31.03.2026

Juan-Pablo Schmid

Der Paukenschlag vom Dienstag ist kein Zufall, sondern der Abschluss einer konsequenten strategischen Häutung. Nachdem Unilever bereits im letzten Jahr seine Glace-Sparte (Magnum, Ben & Jerry's) abgespalten hat, folgt nun der operative Kahlschlag im Vorratsschrank. Unilever trennt sich von der Komplexität des Kochtopfs, um sich als spezialisiertes Powerhouse für Beauty und Personal Care neu zu erfinden. Es ist der Abschied von der Volumenschlacht im Supermarktregal und die Hinwendung zum hochmargigen Badezimmer-Glanz.

Margen-Falle vs. Serum-Rendite

Der Grund für diesen Kurswechsel liegt in einer gnadenlosen Arithmetik. Während FMCG-Grössen wie Procter & Gamble oder Henkel im Bereich Beauty deutlich zweistellige EBIT-Margen erzielen, ist das klassische Lebensmittelgeschäft ein «schweres» Erbe. Es unterliegt volatilen Rohstoffpreisen und einer extremen Preiselastizität. Während das Waschmittelgeschäft (Omo, Persil) bei Unilever zwar als stabile, aber weniger «sexy» Cash-Cow verbleibt, wird die Nutrition-Sparte geopfert. Im Badezimmer ist die Markentreue emotionaler und stabiler, im Kochtopf regiert beim Griff zur Bouillon oft der nackte Preis.

McCormick: Der Margen-König übernimmt

Dass ausgerechnet McCormick zugreift, macht strategisch absolut Sinn. Im Gegensatz zu klassischen Food-Generalisten ist McCormick ein «Flavor-Spezialist», der in seiner Kategorie überdurchschnittliche Margen erzielt. Während Konzerne wie Kraft Heinz oft im Bereich von 14 bis 16 Prozent EBIT-Marge kämpfen, operiert McCormick durch seine Spezialisierung auf Gewürze und Extrakte deutlich effizienter. Für Knorr ist dieser Deal die Chance, aus der «Fix-Tüten-Falle» auszubrechen und von einem Besitzer gesteuert zu werden, für den Geschmack das Kerngeschäft ist.

Die «Regal-Zange» und der Schweizer Abschiedsschmerz

In den Schweizer Regalen tobt derweil ein Zermürbungskrieg gegen die übermächtigen Handelsmarken von Migros und Coop. Knorr hat hier zwar Marktanteile gehalten, aber den Anschluss an den Zeitgeist des «Clean Labeling» oft nur mit Mühe geschafft. Ein Innovations-Vakuum, das McCormick nun mit seiner globalen R&D-Kraft füllen könnte. Ob das den lokalen Nerv trifft, ist die andere Frage.

Doch für die Schweiz ist es eine Zäsur. Knorrli und Aromat sind hierzulande Kulturgut. Innovationen wie die sofort ausverkauften Knorr-Zweifel-Chips zeigten die tiefe Verwurzelung der Marke in der Schweizer DNA. Ob ein US-Konzern mit Hauptsitz in Maryland solche lokalen Eigenheiten langfristig priorisiert oder der globalen Standardisierung opfert, bleibt das grosse Risiko.

Fazit: Effizienz schlägt Identität

Unilever hat geliefert, was die Börse verlangte: Fokus und Marge. Doch für die Schweizer Konsument:innen geht die kulinarische Souveränität formal an einen US-Giganten über. Knorrli wird amerikanisch, zumindest besitztechnisch. Ob die Identität einer nationalen Marken-Ikone den Preis der Margenoptimierung wert war, wird schlussendlich nicht in Maryland, sondern an der Schweizer Kasse entschieden.

Juan-Pablo Schmid ist Chief Commercial Officer bei Bring! Labs.

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