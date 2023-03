Live ist Life

Fibo Deutsch

Zug oder Davos? Wer schaffts im Eishockey-Playoff? Real Madrid oder FC Bayern mit Jan Sommer? Hochspannung in der Champions League! Bodigt Urs Fischer mit Union Berlin den BVB Dortmund in der Bundesliga? Holt FCZ den Stadtrivalen GC noch ein? – Die eingefleischten Anhänger von Spitzen-Fussball und Eishockey haben in den nächsten Tagen ein prallvolles Programm – und ein leeres Portemonnaie. Wer seinen Lieblingsclub bei voller Auswahl nicht verpassen will, ist auf Abos des Bezahlfernsehens angewiesen. Ohne PayTV geht fast gar nichts. Bei SRF aus Leutschenbach und ein paar Privaten gibt’s nur zufällige Einzelübertragungen.

So sieht die «Abzocke» konkret aus: Für alle Spiele Eishockey muss ich bei Swisscom das Sunrise-Zusatzabo MySports für 25 Franken buchen – im Monat! Die deutsche Bundesliga empfange ich nur mit einem Bezahl-Abo von Sky aus Neuenburg für 19.90 Franken – jeden Monat. Kompakt dafür bei Swisscom Blue (ehemals Teleclub) für 29.90 Franken Champions League, Super League, Conference League. Das macht zusammengezählt: 74.80 Franken für einen Monat Fussball und Eishockey, alle Spiele, alle Tore.

Fazit: Live-Sport-Berichte werden immer mehr zum Luxus. Nur wer bezahlt, bekommt den vollen Genuss. Die SRG und ihre Kritiker sollten sich bald einmal einigen, wo gespart und wo Prioritäten gesetzt werden sollen. Sport gehört zu den Grundkalorien der Unterhaltung. Für die 335 Franken Serafe-Gebühren im Jahr sollten die Fussball- und Eishockey-Fans bei SRF nicht nur spärliche Live-Brosamen und viel Zusammenfassungen erhalten. Schliesslich hat sich die SRG mit SFinfo sukzessive einen dritten Kanal mit viel Programm-Platz für Sport-Übertragungen zugelegt.