Moderne Arten der Zensur

So wird ein Konzert wegen angeblicher «kultureller Aneignung» verboten

ARD will keine «Winnetou»-Filme mehr zeigen

Weil die britische Philosophieprofessorin Kathleen Stock die Meinung vertrat, das Geschlecht sei biologisch bedingt, wurde ihr Auftritt an einer Universität gestrichen. Sie erhielt sogar Morddrohungen. Stock trat danach zurück.

Statt von Zensur wird von «Woke» gesprochen. Die Vorkommnisse nehmen groteske Züge an.

Universitäten übernehmen die «Säuberungswelle» in der Literatur.

Werke der Weltliteratur werden gestrichen. An Schweizer Universitäten ist es noch nicht so weit. Man will hier noch unabhängiges, freies Denken fördern.