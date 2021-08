Fibo Deutsch

«Schweizer enttäuschten», schreibt die NZZ in ihrer Berichterstattung über das viertägige Golfturnier in Crans-Montana. Immerhin, der edle Anlass war dem Eliteblatt am Montag eine ganze Spalte wert. Die olympischen Spiele der Behindertensportler, die Paralympics, die in diesen Tagen in Tokyo ausgetragen werden, finden dagegen weniger den Gefallen der Journalisten an der Falkenstrasse. Selbst die Siege mit zwei Goldmedaillen der Rollstuhlsportlerin Manuela Schär und des Rollstuhlspitzenathleten Marcel Hug vom Wochenende fanden in den Spalten der NZZ keine Beachtung: No equal chance, weder in der NZZ am Sonntag, noch in der Montagsausgabe, keine Zeile.