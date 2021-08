Pierre Rothschild

Bei Axel Springer gab es schon einen leichten Zugzwang: Wenn man die Börse verlässt, um mit dem milliardenstarken Partner KKR die grossen Käufe zu tätigen, muss auch etwas geschehen.

So gesehen ist der Kauf von Politico eine kluge Sache, in der Topliga der Verlags- und Internetwelt aber überschaubar. Politico bleibt in den Strukturen auch unabhängig – eine Eingliederung in den Alltag des Berliner Medienhaus ist nicht geplant und auch kaum möglich.

In den Medien fällt auf, dass nicht über den besten Kauf geschrieben wird, sondern über den wohl höchsten Kaufpreis, den man bei Springer je zahlte. Das ist Lesen im Kaffeesatz, da der Preis nicht bekannt wird. Und er ist auch Nebensache, da man sich an Kaufpreise gewöhnt hat, die schon lange überzogen sind. Springer war nicht mehr dabei, als Ebay im Juli 2020 an den norwegischen Konkurrenten Adevinta verkauft wurde. Für 9,2 Milliarden Dollar.

Reden wir von Geist, nicht von Geld. Und hier hat Springer-Chef Matthias Döpfner einen klugen Einkauf getätigt. Politico ist eine wichtige Stimme, eine kluge Stimme. Politico ist auf hoher Flughöhe. Das ehrt die Macher – und den Käufer.

Döpfner zeigt auch, dass er die Zukunft in den USA sieht. Der Rückzug aus vielen Ostländern dokumentiert, wohin die Reise geht. Und wenn man auch Döpfner oft mit Axel Springer vergleicht, was wenig Sinn macht, da Springer in einem ganz anderen verlegerischen Umfeld lebte, so findet nun doch eine wichtige Übereinstimmung statt.

In der schönen Halle des Grand Hotels Dolder fragte ich Axel Springer einst, was er, wenn es um Zeitungen und Zeitschriften geht, in Planung habe. Die Antwort war kurz: «Ich verlege nur Publikationen, die ich auch lesen kann.»

Englisch sprach der geniale Verleger sehr gut.



Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich in den Bereichen Filmproduktion und Presse.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.