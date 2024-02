Rezept zur Verschärfung der Medienkrise

Casper Selg

Die Entlastung der privaten Nutzerinnen und Nutzer, «insbesondere des Mittelstandes» beträgt drei Franken pro Monat. Eine halbe Tasse Kaffee. Oder zehn Rappen pro Tag. Dass der Mittelstand dank dieser Summe spürbar entlastet würde, wie immer wieder behauptet wird, kann beim besten Willen nicht ernst gemeint sein. Hier geht es offensichtlich um andere Ziele.

Umgekehrt verliert die SRG im Effekt aller unter dem Titel «Gegenvorschlag Rösti» zu erwartenden Massnahmen über 200 Millionen Franken. Zusätzlich zu den bereits gesparten 100 Millionen. Die «moderate Reduktion» auf 300 Franken und die übrigen vorgesehenen Massnahmen sind in ihrer Wirkung nicht moderat, sondern ganz im Gegenteil massiv. Sie destabilisieren die SRG.

Wo gespart werden soll, lassen Rösti und alle anderen leider offen. Man spricht diffus von «Konzentration auf den Kernbereich». Der damit gemeinte Abbau von Unterhaltung und Sport würde aber zu erheblichen Publikumseinbussen führen und damit auch zu wesentlich weniger Reichweite im Bereich Information und Kultur. Also auch zu einem Abbau auch im besagten «Kernbereich». Reine News-Nischensender bedienen immer nur kleine Publika. Der Auftrag an die SRG lautet aber richtigerweise, sie soll schweizerische Information, Kultur, Unterhaltung, Sport in die Breite vermitteln.

Allein 600 Millionen SRG-Franken gehen heute an die Viersprachigkeit. Alle SRF-Angebote, also Sendungen nur auf Deutsch, sind -im immer wieder zitierten Vergleich zu Deutschland- billig: 200 Franken pro Haushalt.

Rund 900 (!) Stellen würden mit der Rösti-Reduktion wegfallen. Und dies ohne dass man grosse strukturelle Schnitte vornehmen darf, man muss ja weiterhin verschiedene Kanäle in allen vier Sprachen anbieten.

Um den Gegenvorschlag umzusetzen, müsste zwangsläufig dort gestrichen werden, wo die höchsten Auslagen entstehen. Das sind in der Deutschen Schweiz beispielsweise die sechs regionalen Studios, deren Kosten mit einem Faktor «mal sechs» anfallen. Dort würde man massiv sparen. Aber keine Partei in keiner Region wird der Schliessung ihres jeweiligen Studios zustimmen. Auch nicht die vielen Schlaumeier-Kantone, die in der Vernehmlassung dem Rösti-Schnitt locker zustimmen, aber ausdrücklich drohen: «Sparen: auf keinen Fall bei unserem Regionaljournal!» Grosses Sparpotenzial bildet auch das teure Korrespondentennetz im In- und Ausland. Aber die Tagesschau, das Echo ohne Reportagen und Einordnungen aus Peking, Prag oder Paris, ohne Beiträge aus Lugano, Luzern, oder Lausanne erfüllen den Auftrag nicht mehr.

Die SRG-Abschaffung im Salami-Verfahren muss aufhören: Zuerst «No Billag», dann «Halbierung» und jetzt «300 Franken»: Bei hochwertiger Information und Kultur abbauen in einer Zeit, da die übrigen Medien ausgeblutet werden, bedeutet, dass man dem Land mit seiner direkten Demokratie Schaden zufügt. Deshalb: Die Schweizer Information und Kultur pflegen. Die Idée Suisse erhalten.



Casper Selg hat 35 Jahre für Radio DRS (später SRF) gearbeitet, unter anderem als USA- und Deutschland-Korrespondent, sowie als Moderator und Redaktionsleiter des «Echo der Zeit». Diesen Gastbeitrag hat er als Mitglied der Allianz pro-medienvielfalt.ch verfasst.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.