Alle Jahre wieder. Cannes! Und auch die Überlegung: Fahren oder nicht? Lohnt sich das denn?

Man weiss es immer erst vor Ort …

Dieses Jahr kam die Antwort aber sehr schnell. Und zwar von unseren Young Talents im Young-Lions-Wettbewerb.

Noch bevor ich das erste Mal eine Steckdose in einem Café beim Palais gefunden hatte, war mein Telefon voller begeisterter Fotos und Videos aus dem Palais: inspirierende Speaker und vor allem viele, viele Ideenpappen.

Ideen, die man selbst gerne gehabt hätte.

Ideen, die man hätte haben müssen.

Ideen, die man hatte, aber nicht verkauft bekommen hat.

Ideen, auf die man selbst im Leben nicht gekommen wäre.

Ideen, die auch ein echtes Problem von unseren Kund:innen gelöst hätten.

Aus dem Gefühlscocktail, der von diesen Ideen ausgelöst wird – purer Neid, Freude, Neugier, Inspiration, Motivation – erwächst eines, wofür wir zwischendurch so selten Zeit haben:

Begeisterung für den Beruf, für den wir uns entschieden haben. Begeisterung, sich wirklich mit Arbeiten und Ideen zu beschäftigen.

Das gilt nicht nur für unseren jungen Reisekollegen, sondern auch jedes Mal wieder für mich selbst.

Daher die Antwort:

Ja, es lohnt sich zu kommen: Für einen Creative Reset.

Ja, es lohnt sich Menschen mitzunehmen: Um für Ideen zu begeistern.

Wir alle fahren mit wertvollem Gepäck wieder nach Hause:

Dem Glauben, dass es eben doch geht.

Dem Glauben an kreative Sturheit an der richtigen Stelle.

Dem Glauben, dass da noch Luft nach oben ist.

Dem Glauben an die Kraft der Idee!

Und mit dem Wissen, dass die Meeresfrüchteplatte total überbewertet ist.

Ja, es hat sich gelohnt.



Luitgard Hagl ist Managing Creative Director und Agency Lead von Jung von Matt Limmat.

