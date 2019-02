Verzweifelt

Oliver Prange

Ich hätte gerne das Champions-League-Spiel Liverpool gegen Bayern gesehen am Dienstagabend. Ich habe alles versucht, was in meiner Macht steht, es ist mir nicht gelungen. Es liegt an mir. Liegt es an mir? Zugegeben, ich hatte vor Monaten mein Teleclub-Abo gekündigt, weil ich niemals mehr Spielfilme nach Programm schaue. Das ist nach Netflix vorbei. Ich schaue auch kein iTunes mehr, obwohl man da nicht auf einen Zeitpunkt einschalten, sondern den Film nur herunterladen muss, aber da laufen nur noch ein paar Marvel-Comics-Filme, der Rest ist aus dem Archiv.

Nein, ich wollte doch nur das Fussballspiel sehen.

Da erinnerte ich mich, dass ich Sky abonniert habe für die Bundesliga, aber auf dem Schweizer Ableger von Sky läuft eben nur die Bundesliga und nicht die Champions League wie auf der deutschen Sky.

Ich bekam zugegebenermassen ein Durcheinander. Ich erhielt dann auf diversen Hotlines die Auskunft, ich müsse auf Swisscom TV umstellen, weil der zu Teleclub gehört, ich bin aber auf UPC. Diese netten Leute sagten mir, ich solle einfach wieder bei ihnen Teleclub abonnieren, Package Cinema und Sport. Ich möchte aber eben kein Cinema mehr, sondern ich will Liverpool gegen Bayern sehen. Mittlerweile um jeden Preis. Also bettelte ich, sie sollen doch wieder das Signal aufschalten, die Hardware mit dem UPC-Horizon ist ja alles noch da, und ich zahle auch die 600 Franken im Jahr, auch für Cinema, das ich nicht schaue, im Grunde nur für Liverpool gegen Bayern!!!!!!

Zum Glück war ich so eindrücklich, dass sie das kapierten, und das Signal wieder freilegen wollten. Das war drei Stunden vor dem Match. Das sei kein Problem. Nun sitze ich also da und da steht auf dem Bildschirm, nachdem ich gerade einen Jahresvertrag am Telefon abgenickt hatte: «Bitte kontaktieren Sie uns, um diesen Sender zu abonnieren».

In meiner mittlerweile grossen Verzweiflung hab ich dann auch noch DAZN abonniert, für wenig Geld für einen Monat, der ganz automatisch in ein Jahresabo überläuft, wenn man es nicht kündigt, nur findet man den Kündigungsknopf nicht, habe meine Kreditkartennummer eingegeben. Mittlerweile war mir alles egal. Aber dort fand trotz anderer Internet-Auskünften das Spiel auch nicht statt, wusste in der Suchmaske überhaupt nichts von Liverpool gegen Bayern, sondern bot nur alte Spiele an, was wie eine Zeitung von gestern ist. Ich lag am Boden, versuchte dann noch über den Liveticker, in diesem Fall von bild.de, das Spiel zu verfolgen, was vollkommen sinnlos ist. Was bitte schön soll ein Liveticker? Mit Genugtuung las ich zum Schluss noch die Nachricht auf einer Website: «Liverpool gegen Bayern läuft nur auf Sky – doch viele Nutzer bekommen kein Signal.»