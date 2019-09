Von Macron lernen

Letzte Woche habe ich wieder einmal die Inserate im «Spiegel» gezählt: Es ist erschütternd. Ein ganzes, höchstens drei Inserate pro Ausgabe sind bezahlt. Ähnliches in der Schweiz: Mittlerweile hat sich das sozialistische Ideal der werbefreien Zeitung durchgesetzt. Nicht aus ideologischen, sondern aus ökonomischen Gründen. 18 Millionen Franken weniger hat Tamedia im ersten Halbjahr aus Printinseraten erlöst als im Vorjahr . Eine Katastrophe. Schon 2018 dachte man, tiefer kann es nicht mehr gehen. Man lernt: Die wahren Probleme unserer Branche sind nicht Fake News, sondern die fehlende Werbung. Ein Fakt, den Leser und Journalisten gerne verdrängen. Stattdessen fliesst in der Schweiz bald die Hälfte aller Werbegelder, also rund 2 Milliarden Franken, zu Google und Facebook.